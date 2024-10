PIN A RFV, Gomitata di Ranieri? A caldo va bene tutto

FirenzeViola.it

Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina, ha commentato negli studi di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento il momento attuale della Fiorentina. Queste le sue parole: "A Lecce tutti hanno dato il proprio contributo in maniera prestigiosa, anche chi è subentrato dopo. La Fiorentina è stata protagonista in campo dal primo minuto. La gara di domani con il San Gallo può essere un modo per far trovare la condizione a chi ha giocato meno. Il gruppo sta bene, quelli che hanno giocato meno devono dimostrare al tecnico che ci sono e che può puntare su di loro. Poi ci sarà la Roma, ed è una gara difficile. Siamo in un momento felice, bisogna cavalcare l'onda, le insidie domani non mancheranno ma sono fiducioso dopo la prestazione vista a Lecce".

La gomitata di Ranieri a Lecce, cosa ne pensi di questo episodio? "In una giornata dove la Fiorentina trova un risultato storico come quello di Lecce, a freddo è una situazione da censurare, a caldo secondo me va bene tutto. Non era un intervento premeditato, è stata una cosa spontanea".