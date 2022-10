PIERINI A RFV, Igor? Sul gol sbagliano tutti

Per analizzare il pari di ieri tra Lecce e Fiorentina, Radio FirenzeViola ha contattato Alessandro Pierini, ex difensore dei viola, che ha dato un giudizio sul momento della squadra di Vincenzo Italiano e sul reparto difensivo: "Ci sono diversi fattori che non stanno funzionando. Tanti giocatori non stanno ripetendo le prestazioni dell'anno scorso, in più c'è un problema di finalizzazione. Anche ieri le occasioni ci sono state ma non vengono sfruttate. La squadra poi ha perso dietro qualche sicurezza secondo me. Dietro non credo siano problemi singoli. Quando non sbaglia Igor sbaglia Quarta e viceversa. C'è poca autostima in questo momento. Quest'anno la Fiorentina non ha sicurezza".

Abbiamo sopravvalutato Igor?

"Credo che se un giocatore riesce a fare prestazioni come quelle fatte da Igor l'anno scorso significa che le può riproporre. Probabilmente sta attraversando un periodo non brillante dal punto di vista fisico. Sul gol Cissay gli ha rubato il tempo e lo ha bruciato, c'è da dire che non sono sue le colpe, la disposizione della difesa è rivedibile visto che sul primo palo non c'era nessuno. Su questi palloni poi un difensore deve cercare sempre l'anticipo".

La sta sorprendendo l'utilizzo col contagocce di Milenkovic? E che ne pensa del rendimento di Quarta?

"Milenkovic è un giocatore fondamentale e si è visto dal rinnovo che la società gli ha fatto. Evidentemente non è ancora al 100%. Su Quarta ero sicuro che avesse bisogno di fiducia, adesso ce l'ha e sta dimostrando le sue qualità".

Secondo lei la società ha molte colpe su questo momento?

"Mi auguro che questa società abbia la forza per ripartire. L'unico modo per rialzarsi è far sentire l'appoggio alla squadra ed al tecnico. La Fiorentina per me si è mossa bene in questi anni con la nuova proprietà. Anche se guardiamo lo scorso mercato ad esempio, quasi tutti erano esaltati per l'acquisto di Jovic. Poi col senno di poi nel calderone delle critiche entra tutto".

C'è il pericolo di rimanere invischiati nella lotta salvezza?

"Ci sono tante squadre forti ma credo che la Fiorentina venga dopo le primissime. Milan, Inter e Napoli sono irraggiungibili per qualità, ma penso proprio che la lotta salvezza non possa riguardare i viola".