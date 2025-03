RFV Piccinetti su Palladino: "Mi sta convincendo sempre di più: ecco in cosa è migliorato"

L'ex attaccante viola Claudio Piccinetti è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di attualità viola. Queste le sue parole sulla gara di ieri: "Palladino è molto migliorato nella preparazione tattica della gara nei confronti dell'avversario. Ha fatto in passato degli errori, per un mese e mezzo ha perso la squadra. Non aveva trovato la quadra. Adesso invece tutto è cambiato, non c'è più la squadra che dice "si gioca così e basta". Tutti gli allenatori bene o male giocano con dei riferimenti sugli avversari. Il calcio si è modernizzato e le squadre giocano quasi a specchio. L'Atalanta è una squadra di tutto rispetto, ma la Fiorentina ha fatto una grande prova sia sul piano tattico che sul piano tecnico. Dodo, Pongracic e Ranieri sono stati stellari ieri. Cataldi uguale, è sempre imprescindibile. La Fiorentina ha fatto una gara strategica ieri. Palladino mi convince adesso, studia l'avversario e mette in campo una squadra equilibrata".

