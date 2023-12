PICCINETTI A RFV, Ecco il mio ricordo di Gigi Milan

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Claudio Piccinetti ha tracciato un ricordo di Gigi Milan, scomparso questa mattina: "Quando mi ha chiamato il figlio Simone per darmi questa notizia, non ci credevo. Voglio fare le condoglianze a tutta la famiglia. Con Gigi eravamo fratelli più che amici, nel nostro percorso ci siamo incrociati soprattutto quando nelle giovanili viola lui è stato dirigente ed io allenatore. Poi ci sentivamo quasi tutti i giorni, andavamo allo stadio insieme. Era una persona buona, non l'ho mai sentito parlare mai male di nessuno, ed era innamorato della Fiorentina.

Di Gigi avevo la massima stima e lui mi voleva bene, abbiamo dei ricordi straordinari insieme. Quando dovevo completare le squadre con Pandolfini mandavo lui che era di becco fino, era un grande intenditore. Quando siamo andati al Viola Park voleva goderselo, non venne neanche a cena, e mi ha detto "ma con tutti i giocatori portati in prima squadra, se si fosse lavorato in quest'ambiente quanti ne avremmo portati?"