PIÀ A RFV, Dodô devastante quando c'è da offendere

L'ex attaccante Inacio Pia ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola di vari temi a tinte viola, iniziando dall'arrivo di Dodo: "Non credo che sarà a disposizione già per l'inizio della stagione ma potrà dare mentalità alla Fiorentina. Dal punto di vista offensivo è devastante, viene da un calcio diverso e avrà bisogno di capire i meccanismi della Serie A, specie in difesa. Un po' di tempo gli servirà".

Ci sono altri due brasiliani nella Fiorentina.

"Igor non è più una scoperta. Cabral invece deve fare qualche gol in più rispetto alla fine della scorsa stagione".

Gollini come lo vede?

"È un portiere affidabilissimo. Negli scorsi anni ha fatto molto bene, viene dall'ultima stagione in cui ha giocato pochissimo ma le qualità del giocatore non si discutono".