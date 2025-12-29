RFV Parla l'ex compagno di squadra di Paratici: "L'ideale per il disordine della Fiorentina"

Massimiliano Adami, ex portiere e compagno di squadra di Fabio Paratici al Brindisi, ha parlato così a Radio FirenzeViola proprio di Paratici, dirigente che tra qualche giorno dovrebbe diventare il nuovo capo dell'area tecnica della Fiorentina: "In campo era un giocatore intelligente, molto dotato fisicamente, giocava in mezzo al campo ed era molto determinato. Sia da calciatore che da dirigente ha ottenuto sempre il massimo proprio per la sua volontà. Siamo rimasti sempre in contatto, sono andato a trovarlo per due volte a Torino quando era alla Juventus.

Io, da estraneo, vedo che serve un po' di ordine. Qui c'è tanto disordine, Paratici è l'ideale per fare questo lavoro. Lui è molto legato all'Italia, ha un figlio qui e il suo obiettivo è tornare anche per questo, visto che per quanto successo è stato quasi costretto ad abbandonare il nostro paese. Lo ripeto, i questo momento vedo molto disordine: una figura come lui riuscirebbe a mettere delle gerarchie nello spogliatoio. Sul mercato dico che Fabio è un grande conoscitore di calcio, già da calciatore si guardava un sacco di partite, era interessato all'evoluzione dei giovani di tutto il mondo, stava ore e ore col decoder a guardare tutto".