RFV Banchelli: "Per recuperare Kean lo farei giocare sempre. Prendere Piccoli è stato un errore"

Giacomo Banchelli, ex viola cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha detto la sua sul momento sportivamente tragico della squadra di Paolo Vanoli, con particolare attenzione sulla crisi di Moise Kean: "Io sono d'accordo con chi dice che Kean non può essere un problema per questa squadra, è un giocatore forte che in questo momento sta facendo fatica. Ma, anche per questo, io lo farei giocare sempre. Poi certo, da che mondo è mondo l'attaccante deve segnare e se non lo fa si prende le critiche. L'anno scorso Kean ha segnato 25 gol, ti ha fatto vincere le partite e si è guadagnato l'aumento dell'ingaggio.

Su Piccoli invece che dire. L'hanno pagato 27 milioni… al di là degli errori, pagare quasi 30 milioni uno che deve fare la riserva di Kean mi sembra troppo per una squadra come la Fiorentina. Poi è un attaccante che secondo me ha delle qualità, è forte fisicamente ad esempio. Ma è uno che ha bisogno di giocare, fare 5-10' a partita per uno grosso come lui non è facile".

Chi è che può segnare in questa Fiorentina?

"Segnerà Kean, tutto passa di lui, secondo me è l'unico che può risolvere la partita, mette la difesa in apprensione comunque".