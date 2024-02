PAGANINI A RFV, Società rinnovi contratto a Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Ascolta l'audio

Paolo Paganini a Radio FirenzeViola

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni su Vincenzo Italiano: "Lo conosco bene dai tempi dello Spezia, è un predestinato. E' una versione nuova di Conte. Può diventare uno dei primi non d'Italia ma d'Europa. Passando alla Fiorentina ha fatto un salto di qualità enorme. Poi è chiaro che, se fosse infallibile, i viola sarebbero al posto dell'Inter".

La società dovrebbe prolungargli il contratto?

"Secondo me sì. Anche perché rimangono le sirene da Napoli. De Laurentiis so che è un grande estimatore di Italiano, quindi sarebbe fondamentale per la Fiorentina blindarlo. Significherebbe concretizzare un percorso di crescita, anche a livello Europeo".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA