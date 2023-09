ORSI A RFV, Christensen? Non pare sicurissimo, le punte...

FirenzeViola.it

© foto di Stefano Principi

L'ex portiere ed allenatore, ora apprezzata seconda voce Sky, Fernando Orsi è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola Weekend" per parlare di Fiorentina, commnentata in telecronaca a Genk, da cui appunto parte: "Il Genk dopo il pareggio ha legittimato quello che è riuscito a fare, con il palo ed altre azioni. La Fiorentina però non ha sfruttato le occasioni per chiudere la partita sul 2-1".

Giudizio su Christensen? "Si deve adattare a certe situazioni, non l'ho visto sicurissimo. 8 gol in tre partite sono tanti, un po' si sente che non è entrato in certi meccanismi. Italiano credo abbia scelto chi in campionato e chi in coppa, ma per ora il danese non mi ha fatto una grandissima impressione"

Convinto dal 4-3-3? "La formazione iniziale in Conference qualche sorpresa l'ha riservata, ma alla fine la squadra con quelle scelte ha fatto bene e il pareggio alla Fiorentina può star bene"

Mancanza di gol dalle punte da chi dipende? Nzola lo conosciamo e Italiano sa cosa può dare. Beltran ha aiutato la squadra, ha giocato una gara di sacrificio, spalle alla porta. Nzola è più fisico ma se alla fine non riescono a segnare un po' è colpa loro ma anche della manovra, Beltran ha bisogno di tanti palloni. Gli attaccanti devono dare il loro contributo non possono essere sempre gli altri del centrocampo o un difensore a segnare

Altra trasferta ad Udine, cosa si aspetta? "La Conference giocandosi di giovedì qualcosa ti toglie a livello di energie e Italiano deve essere bravo a ruotare la rosa"