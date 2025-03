RFV Orlando sulla Fiorentina: " Fagioli Adli Folorunsho è il centrocampo ideale"

vedi letture

Massimo Orlando, ex calciatore viola è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina e della nazionale: "I tedeschi hanno una squadra molto forte sia nei singoli che nel collettivo, basta vedere Musiala che è un 2003 ma fa il fenomeno da molti anni, all'Italia manca il grande giocatore che ti salta l'uomo, quello che era Chiesa all'Europeo del 2021".

Fagioli potrebbe giocare in nazionale?

"Lo vedrei molto bene vicino a Tonali e Barella, sono sicuro che Spalletti tornerà a prenderlo i considerazione vista la continuità ritrovata".

Quale è la dimensione della Fiorentina?

"La Fiorentina ha un ottimo blocco di singoli basta vedere Kean Gudmundsson davanti e Gosens Dodò come esterni. Penso che si siano chiarite alcune situazioni tra allenatore e giocatori. Palladino non deve inventarsi nulla, ha trovato la quadra con il 3-5-2 e va bene così. La Fiorentina si è rilanciata anche in campionato e l'Europa League adesso è raggiungibile anche tramite il campionato".



Ha senso avere 3 centrali contro l'Atalanta nonostante non ci sia Retegui?

"Potrebbe aver senso anche tornare a 4 ma puoi giocare anche a 3, ci sarà difficoltà in mezzo al campo nonostante l'assenza di Ederson. Il vero pericolo dell'Atalanta è sempre Lookman, è un giocatore completo. L'Atalanta fisicamente non è al top e visto l'entusiasmo della Fiorentina i viola sono sicuro che faranno una grande partita".

La Fiorentina ha 7 centrocampisti, chi sono i 3 titolari?

"Giocherei con Adli, Fagioli e Folorunsho perché si compensano, l'ex Napoli è più fisico mentre il francese e l'ex Juve danno una qualità che poche squadre hanno in Serie A. Fossi in Palladino starei tranquillo perché chiunque mette in questo momento sta bene".