ORLANDO A RFV, Primo obiettivo sul mercato è la punta

Massimo Orlando, ex viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al centro. Queste le sue parole:

La dirigenza l'ha convinta con le parole in conferenza?

"Mi sono sembrati vogliosi di ripartire, per un mercato faraonico ciò non avverrà mai. Sono abbastanza fiducioso, le finali perse fanno male ma dobbiamo buttarcele alle spalle altrimenti non ne usciamo più. Ringrazio Italiano per averci riportato in Europa, ora fiducia a Palladino".

Nel mercato c'è tutto da cambiare o ci sono margini per qualche singolo?

"Qualcosa è da cambiare, ma sugli esterni bassi siamo coperti a meno che non arrivino offerte irrinunciabili. Da prendere la punta perché è lì il problema. Sottil, prima dell'infortunio, aveva finito bene la stagione. Il primo obiettivo è la punta. Andrebbero fatti 3/4 innesti da decidere con un allenatore che mi sembra bravo e voglioso".

Come identikit ci aspetteremo uno come Icardi?

"Il suo ingaggio è molto alto, il procuratore non credo che abbasserà l'ingaggio. Icardi credo sia ancora un grande giocatore e sarebbe una piazza giusta per lui, ma l'ingaggio è un problema grosso. Se si parla di progetto e futuro, la Fiorentina non può andare a prendere Arnautovic. La società deve trovare giocatori giovani rischiando anche qualcosa".

