RFV Oreste Cinquini su Comuzzo: "Pioli deve prendere una decisione. Bisogna essere convinti e affamati"

L'ex dirigente della Fiorentina, Oreste Cinquini, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare dell'attualità di casa viola. Queste le sue parole riguardo all'avvio di stagione dei gigliati: "Mi aspettavo di più sì. A Cagliari non si può prendere un gol allo scadere del recupero. Lì poteva essere anche un momento molto positivo che poteva portare a vivere la gara di ieri in maniera diversa. La Fiorentina deve realizzare, sta stentando da quel punto di vista. Kean e Gudmundsson non stanno riuscendo a finalizzare e ne risentiamo. Kean spero che dimostri maturità dopo il nuovo contratto perché la società ha fatto uno sforzo per accontentarlo. Deve ripagare con maturità e qualche atteggiamento da correggere. Anche le manifestazioni di gioia sono un po' irriverenti nei confronti degli avversari. Anche Dodo, che secondo me è l'esterno migliore del campionato, a volte dimostra un po' di immaturità. La Fiorentina deve alzare il livello. Non più Conference League ma Europa League".

A centrocampo quali sono i problemi secondo lei?

"Pioli è un tecnico importante sotto tutti i profili. Nicolussi Caviglia secondo me completerà questo centrocampo. Penso che il mercato in entrata sia chiuso, almeno così ha detto la dirigenza. Pioli penso abbia le soluzioni migliori. Non so se Comuzzo sia uscito veramente per un problema o per scelta tecnica. Va deciso cosa fare con lui. Poli deve dire cosa vuole fare con Comuzzo. Ci sono nel caso alcuni giocatori, anche svincolati, che possono fare al caso nostro. In difesa comunque non siamo messi male come pacchetto, anche con De Gea che è tornato a fare miracoli. Bisogna essere affamati e convinti di avere una squadra che può lottare per l'Europpa League".