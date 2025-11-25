RFV Nicoletti senza mezzi termini: "Accontentarsi di pareggiare con questa Juve non va bene"

Costantino Nicoletti, operatore di mercato e opinionista di Radio FirenzeViola, nel corso di "Garrisca al Vento" in diretta sulle nostre frequenze, ha dato il suo parere dopo il pareggio della Fiorentina contro la Juventus: "Bisogna vincere almeno sei partite di fila per uscire da questa crisi. La Juventus è lontana parente di quella che faceva tremare fino a pochi anni fa, era una partita da vincere. Ora serve un filotto di sei vittorie consecutive. Il pareggio con la Juve non è un buon risultato, accontentarsi di questo risultato non va bene. Con questa Juve, giocando solo venticinque minuti su novanta, non posso essere soddisfatto di un pareggino. Anche perché a parte il centrocampo, la Fiorentina è la stessa dell'anno scorso: non va bene così".

Prosegue poi: "A gennaio come si fa a fare mercato? Se non si fanno ora almeno sei vittorie di fila, chi viene a gennaio a giocare qui? Nessuno viene a lottare per la salvezza con la Fiorentina ultima. Kean? Strepitoso l'altra sera, ma ora serve torni a segnare. Una svegliata se la deve dare anche Piccoli".