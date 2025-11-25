RFV Lucchesi sulla Fiorentina: "Un malato convalescente. Ma non si guarisce da mattina a sera"

Nel corso di "Palla al Centro", il dirigente di lungo corso Fabrizio Lucchesi ha dato le sue opinioni riguardo alla Fiorentina. A partire dalla stagione di Dodo, con l'ipotesi di rinnovo sullo sfondo: "Tutta questa fretta non l'avrei. Loro conoscono bene il giocatore, a volte ci si scontra con gli impegni morali presi prima della sottoscrizione. Bisogna vedere se è stato fatto un patto, perché in caso fosse stato fatto andrebbe rispettato per essere credibili".

Con la Juventus che Fiorentina ha visto?

"La motivazione c'era, la partita è diversa dalle altre, la voglia di riscatto l'ho visto. Grande progressi, invece, no. La Fiorentina è un malato convalescente, ma non si guarisce dalla mattina alla sera. Ho visto timidi segnali, ma mancano ancora parecchie conferme".