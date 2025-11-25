RFV Alessandro Orlando elogia Mandragora: "E' un leader e una garanzia"

Alessandro Orlando, ex viola nella stagione 1995/96, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "ViolaAmoreMio" a proposito di Rolando Mandragora: "Può essere un leader, già a Udine mi piaceva, poi alcune volte veniva contestato per il suo carattere particolare e qualche atteggiamento fuori dalle righe. Mi sembra che a Firenze il suo lo abbia sempre fatto. Si può sbagliare una partita, una parte di campionato ma io credo che un giocatore del genere sia una garanzia. Ha le caratteristiche per essere un leader. E' un centrocampista che i suoi goal li fa, sa inserirsi in un certo contesto".

Anche a Firenze è stato contestato a volte, nonostante sia il miglior marcatore della Fiorentina in Serie A

"Questo è un dettaglio non di poco conto perché magari sta mancando qualcosa da parte degli attaccanti. La situazione non è delle più felici. La Fiorentina per me non avrà problema a salvarsi, la squadra c'è, i giocatori anche, bisogna trovare in bandolo della matassa. Con il nuovo allenatore le cose si sistemeranno, sarà un campionato di transizione e, raggiungendo la salvezza con qualche mese di anticipo, si potrà programmare meglio la prossima stagione. Penso sarà questo, purtroppo, l'obbiettivo della Fiorentina, ad oggi: raggiungere questa benedetta quota salvezza. Ovviamente c'è anche la Conference che diventerà l'obiettivo principale senza dimenticarci del campionato e di un obiettivo da raggiungere il prima possibile".