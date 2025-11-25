RFV Rossitto su Mandragora: "Un solo step e sarà al top. Viola presto furi dalla zona-B"

Intervenuto a Radio FirenzeViola e a RTV38 in occasione della puntata odierna di Extra Viola (in onda tutti i giorni, dal martedì a sabato, dalle 21 alle 21:30), l'ex centrocampista della Fiorentina Fabio Rossitto ha parlato così del momento che sta vivendo Rolando Mandragora: "Mandragora è un giocatore che a me piaceva già ai tempi di Udine. Penso però che non abbia ancora raggiunto il suo apice: può fare anche più gol rispetto a quelli messi a segno fin qui, perché è un giocatore importante. Deve fare un ultimo step e capire che giocatore è. Per diventare un leader deve farsi carico delle problematiche altrui ed essere autocritico.

E' un giocaotre che ha esperienza e che di cui la Fiorentina ha bisogno per il suo centroampo. Ai viola serve personalità e determinazione, oltre all'abilità di andare al tiro da fuori area. Con Vanoli però ho visto una Fiorentina diversa: uscirà presto da questa zona fangosa, per i viola è iniziato un altro campionato".