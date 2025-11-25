Trevisani a gamba tesa su Pioli: "Vanoli meglio in due partite che lui in dieci"

Intervenuto sulla piattaforma Cronache di Spogliatoio, il noto telecronista Riccardo Trevisani ha lanciato parole dure nei confronti dell’ex allenatore viola Stefano Pioli, sostenendo al contempo che Luca Vanoli abbia ottenuto risultati migliori rispetto a Pioli in dieci gare: "Della nuova Fiorentina qualcosa si è visto: più aggressività, maggiore presenza in campo e un Kean più convinto. In due partite Vanoli ha fatto più di quanto Piolifosse riuscito a fare in dieci, anche se va detto che era difficile fare peggio. Per quanto riguarda il rigore, rientra nella volontà di prendere la decisione corretta oltre al semplice protocollo.

Io sono dell’idea che un doppio fallo equivalga a nessun fallo. Vlahovic, con queltacco tunnel, si era creato una situazione favorevole, ma la maglia di Pablo Marì era talmente tirata che sembrava la taglia 1018".