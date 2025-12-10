Calamai: "Domani spazio a Martinelli: ora faccia vedere il suo valore"

Nel suo consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così della situazione in casa Fiorentina: ""In vista della Conference c'è il dibattito su chi far giocare in Conference, in una competizione che è un oggetto misterioso in questo momento per la Fiorentina. Io di sicuro ripartirei da Martinelli: è il momento di far giocare quelli di talento, ragazzi che magari hanno più entusiasmo, fame e voglia rispetto a qualche compagno più nobile.

Secondo perché l'ultimo De Gea è profondamente lontano dal suo prestigio. Abbiamo cominciato la Conference decidendo se far giocare o no Martinelli, adesso è il suo turno".