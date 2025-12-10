Calamai: "Domani spazio a Martinelli: ora faccia vedere il suo valore"
Nel suo consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così della situazione in casa Fiorentina: ""In vista della Conference c'è il dibattito su chi far giocare in Conference, in una competizione che è un oggetto misterioso in questo momento per la Fiorentina. Io di sicuro ripartirei da Martinelli: è il momento di far giocare quelli di talento, ragazzi che magari hanno più entusiasmo, fame e voglia rispetto a qualche compagno più nobile.
Secondo perché l'ultimo De Gea è profondamente lontano dal suo prestigio. Abbiamo cominciato la Conference decidendo se far giocare o no Martinelli, adesso è il suo turno".
Le sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altrodi Lorenzo Di Benedetto
FirenzeViolaFranchi, conto alla rovescia: cosa cambia per Fiorentina e Comune tra cantieri, canoni e curva Fiesole
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
