RFV Fattori: "Kean e De Gea devono svegliarsi. In tanti pensano ad andare via a gennaio"

vedi letture

Intervenuto durante Garrisca al Vento, trasmissione di Radio FirenzeViola, il tecnico ed ex attaccante Sauro Fattori ha commentato così il momento no della Fiorentina: "Vanoli deve essere coerente. Io sto cominciando a capire che l'ambiente non è facile. Ci son tanti problemi, ma lui deve dare coerenza, essere dritto e rigido nelle regole. La verità è quella che ha detto lui in conferenza: Gudmundsson è un 'pollo lesso', ha preso e si è levato dal dischetto. Mi ricordo quando litigava sul dischetto con Retegui. Come mai stavolta non s'è presentato? A me non la raccontano, un rigorista si presenta almeno sullo dischetto, lui era dall'altra parte del campo.

Anche quella scena del rigore poi fa capire tutto il caos che c'è. Bisogna cominciare a mettere i puntini sulle i. Si parla di tutti, parliamo anche di Kean, due gol in 14 partite, la verità è che anche lui non la prende mai. Un conto è fare venti gol in un campionato, un conto è confermare questi numeri. De Gea è fortissimo, un campione, ma deve darsi una sveglia. In questa torta ci va messo anche lui, che ha fatto errori gravi, inizio a pensare perché uno come lui sia andato via dallo United. Mi sembra che in tanti si stiano preparando per gennaio, i procuratori vanno a giro per levare i giocatori da questa situazione, tanto a giocare contro la Juve Stabia il prossimo anno non ci vanno loro. Io sarò sempre per difendere i giocatori, ma adesso si devono prendere le loro responsabilità".