Alle 12 la conferenza di Vanoli: seguila su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola

Giornata di vigilia di Conference, da seguire tutta su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola. Domani infatti è in programma Fiorentina-Dinamo Kiev (fischio d'inizio ore 18.45), alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà la conferenza stampa di Paolo Vanoli e di un calciatore della Fiorentina. Alle ore 14:30, presso il campo di allenamento del Viola Park, si terrà la seduta di rifinitura della Fiorentina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Tutto da seguire, con immagini e commenti, su Radio FirenzeViola.

Alle ore 16:15, presso la sala stampa dello Stadio Franchi, spazio poi alla conferenza del tecnico Dynamo Kyiv, Ihor Kostiuk , ed un calciatore. Alle 17:00, infine, sul terreno di gioco dello stadio Franchi, si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra ucraina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media.