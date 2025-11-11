Radio FirenzeViola prosegue fino alle 21.30: ora c'è "Garrisca al Vento"
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora fino alle 19:00 Giacomo Galassi insieme a Costantino Nicoletti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. La programmazione vedrà poi, dalle 19:00 alle 20:45, "CalcioPiù on Air" a cura della redazione di CalcioPiù per il consueto focus sul calcio dilettantistico toscano. E infine dalle 21 alle 21:30 "Extra Viola", il format di approfondimento della giornata viola in collaborazione con RTV38. Potrete seguirci dall'App o sul pc, anche in modalità video, oppure in tv smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia mentre in auto potrete ascoltarci in modalità DAB.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati