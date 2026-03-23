RFV Mpasinkatu: "La Fiorentina vede la luce. Ma il Crystal Palace è favorito"

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Il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare dell'attualità viola: "La partita con l'Inter era facile da preparare e lo si è visto in campo. Ma non sono queste le partite in cui si deciderà la salvezza. A Cremona avevo visto una squadra che si era calata in una partita che valeva la salvezza, ieri ne ho vista una che ha riscoperto il valore di giocare contro una big e gli stimoli non sono mancati. La squadra è uscita dal tunnel, si vede la luce ma deve restare accesa".

Come vede la sfida tra Fiorentina e Crystal Palace?

"È la squadra più forte che si potesse affrontare ma è giusto anche affrontare questo tipo di squadre se vuoi vincere la competizione. Davanti hanno Mateta, un calciatore che è stato cercato molto a gennaio, ma non c'è solo lui. Anche loro vogliono fare un colpaccio: la partita secondo me vede favoriti gli inglesi ed è un bene per i viola. La Fiorentina è leggermente sfavorita ma dovrà vendere cara la pelle. Però la squadra è in salute, ha coscienza dei propri mezzi e alcuni calciatori come Ndour che stanno prendendo la scena. E anche questo fa piacere perché a volte si fanno valutazioni affrettate su alcuni calciatori".

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