RFV A. Sabato: "Occhio alla Fiorentina: è in ripresa. L'Inter è stanca mentalmente"

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L'ex Inter Antonio Sabato è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della sfida di domani allo stadio Franchi tra la squadra viola e la squadra nerazzurra: "La partita è delicata perché l'Inter non viene da un periodo positivo, viene da 3 sconfitte, una vittoria e un pareggio, compresa la Champions. Tra l'altro la Fiorentina è in ripresa e quindi la partita non sarà facile. Ricordiamoci la scoppola che prendemmo lo scorso anno a Firenze. Vediamo cosa succede stasera a San Siro col Milan. Il Napoli ieri ha vinto quindi accorcia. Non è un periodo positivo per l'Inter. Tant'è che a quanto ho letto, Chivu ha concesso 2/3 giorni di riposo perché la squadra è stanca sia fisicamente che mentalmente. Sarà una partita molto delicata".

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