RFV Calamai: "Vado a letto più sereno, la sosta non ci voleva. Che parata di De Gea"

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A caldo dopo il pareggio tra Fiorentina e Inter, Luca Calamai a Radio Firenzeviola commenta a caldo il risultato. Queste le sue parole: "Le ultime partite che analizziamo ho sempre la sensazione che gli avversari siano poco, e ho pensato la stessa cosa anche per l'Inter. Ma se questa regola vale per tutto, allora deve essere merito anche della Fiorentina. Prima del pareggio di Ndour la squadra viola ha messo ai paletti i nerazzurri. Ndour sta crescendo veramente tanto e per certi momenti ho visto la squadra che immaginavamo in estate. Questo punto è importante per la classifica ma soprattutto dimostra che la Fiorentina è partita. L'Inter era qua per vincere lo Scudetto e i viola hanno dimostrato di sapersi difendere. Stasera vado a letto ancora più sereno di quanto già non fossi".

La sosta arriva al momento giusto per la Fiorentina?

"No, perché la Fiorentina sta bene. Le pause vanno bene quando sei in un periodo nero, tu oggi hai duellato con la squadra più forte in Italia. Si inizia a vedere una quadratura a centrocampo perché se Ndour è questo possiamo fare a meno di Mandragora. Anche l'ultima parata di De Gea ha un senso, per un portiere che non sta bene: è importantissima anche per lui, per la sua testa".