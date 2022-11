MPASINKATU A RFV, Medina ottimo ma...

A Radio FirenzeViola è intervenuto Malu Mpasinkatu, noto esperto di mercato, per parlare delle ultime notizie sul mondo viola: "Amrabat è stato padrone della partita, Modric ha avuto tantissimi problemi, ha fatto una partita dello stesso livello delle prestazioni di Verona, è tornato il giocatore che conosciamo e questo palcoscenico gli fa bene, tornerà molto motivato e carico in Italia. Rispetto alla Coppa D'Africa dove si è ritrovato, questa volta ha lasciato Firenze già consapevole delle sue qualità"

Su Sabiri

"Sabiri ha qualità importanti, bisogna capire cosa passa nella testa a Stankovic. Secondo me è un'ottima opportunità per la Fiorentina, ci potrebbe essere un intrigo con Zurkowski e Maleh in prestito".

Su Medina

"E' un buon difensore, il Lens sta facendo benissimo e la difesa sta andando bene, i difensori francesi hanno personalità e un modo di stare in campo sicuro, però non penso che il club lo ceda vista la stagione che sta facendo, è una piazza importante con un pubblico caldo. Ha la garra argentina ma ha acquisito in Ligue One caratteristiche importanti, è un Quarta più disciplinato. La Fiorentina ha bisogno di un difensore centrale, va capito se vogliono un titolare o qualcuno per far rifiatare, a quel punto andrei su Nikolau".