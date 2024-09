MPASINKATU A RFV, Adli e Richardson scelta ideale

FirenzeViola.it

© foto di Niccolò Santi

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, l'esperto di mercato Malù Mpasinkatu ha parlato di alcuni singoli in casa viola: "Adli è un tuttocampista. Lo è diventato col tempo, perché nasce come giocatore con passo e movenze da trequartista. Qui però quel ruolo è scomparso e lui si è adattato a centrocampista, anche di contenimento. Lo ha fatto con Pioli ed è un giocatore intelligente, che può reinventarsi da mezz'ala o anche da centrale.

Quale dovrebbe essere secondo lei il centrocampo ideale di questa Fiorentina?

"Adli, Richardson e Mandragora, penso possano dare qualità e quantità a questa squadra. Con loro tre hai tutto, interdizione con Mandragora, corsa con Richardson e qualità con Adli. Poi anche Cataldi e Bove sono opzioni buone, sono due 'aggiustatori', però con quei tre hai tutto quello che serve".

Cosa ci dobbiamo aspettare invece da Pongracic?

"Per me è un difensore di valore ed esperto: è in un momento di down, ma peggio di così non può fare e potrà solo migliorare. Poi il discorso del modulo lascia il tempo che trova, i giocatori di livello devono saper giocare in tutti i contesti".