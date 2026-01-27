Il futuro della Fiorentina in mano ai Commisso. Oggi al Franchi, aspettando Paratici

Duemila persone, tutte le squadre del settore giovanile maschile e femminile, le prime squadre maschili e femminile, personalità del calcio, tanti tifosi, amici e una grande promessa, quella dei familiari Catherine e Giuseppe: «Continueremo a guidare la Fiorentina nel tuo nome». Così l'edizione di Firenze di Repubblica oggi in edicola sintetizza quanto accaduto ieri al Duomo di Firenze nella messa in suffragio in onore di Rocco Commisso. Firenze ha salutato ieri per l’ultima volta il presidente e numero uno di Mediacom, con una cerimonia sobria ma toccante.

Una messa in cui, a fine liturgia, il figlio Giuseppe ha confermato che la società resta in mano alla famiglia con la voglia di crescere sempre di più: "Questa sera facciamo una promessa, porteremo avanti ciò che abbiamo costruito insieme nel suo nome. E sotto la nostra guida continueremo a costruire la Fiorentina con visione, disciplina e rispetto per Firenze e per i tifosi.

La Fiorentina verrà sempre al primo posto e, insieme ad Alessandro Ferrari e Mark Stephan - e a tutte le persone che lavorano per questo club - continueremo il percorso iniziato con umiltà, unità e cuore. Grazie Firenze vi voglio bene". Un messaggio che poco prima era stato condiviso anche da Catherine. Stasera i due saranno in tribuna per Fiorentina-Como e insieme a Ferrari e Stephan in questi giorni, a Firenze, pianificheranno le mosse future: in primis aspettando l’arrivo di Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo, poi partecipando a tutte le vicende sportive e non.