Chi gioca in Fiorentina-Como? Il Corr.sport: "De Gea e altri 10"

La Fiorentina si prepara ad ospitare il Como per gli ottavi di finale di Coppa Italia ma sarà una partita particolare perché ad oggi la competizione non può essere una priorità per i viola, ancora invischiati nella lotta salvezza in Serie A. Il Corriere dello Sport - Stadio prova ad immaginarsi gli undici che scenderanno in campo al Franchi ma non è semplice perché si annuncia un po' turnover, anche se non troppo.

Non ci sarà un cambio in porta, scrive il quotidiano, perché toccherà ancora una volta a De Gea difendere i pali viola. Stanti le assenze di Kean e Parisi, Vanoli sembra intenzionato a far riposare Gosens, scegliendo uno tra Ranieri e Harrison, così come il resto della difesa dovrebbe essere confermato con Dodo, Comuzzo e Pongracic. A centrocampo più Fagioli di Nicolussi Caviglia, con Ndour e Mandragora mezzale. A destra Fortini, a sinistra Gudmundsson, in attacco potrebbe esserci una sorpresa schierando Fabbian addirittura da falso nueve per far riposare un Piccoli non proprio scintillante.