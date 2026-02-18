RFV Minotti su Jagiellonia-Fiorentina: "Col turnover qualcosa perdi ma l'Europa dà sempre motivazioni"

vedi letture

Lorenzo Minotti, seconda voce di Sky per la partita tra Jagiellonia e Fiorentina è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare la sfida: "La partita è complicata per le condizioni particolari e quando si sceglie un turnover massiccio qualcosa si lascia sempre a livello di meccanismi e affiatamento perché sono giocatori poco abituati a giocare insieme, ma in Europa c'è una motivazione particolare ed anche le seconde linee della Fiorentina avranno voglia di mettersi in mostra e lasciare aperto il risultato per il ritorno".

Il tecnico avversario è bello tosto, che ne pensa? "E' giovane ma da tre anni che allena lo Jagiellonia, l'ha salvata subito poi la stagione successiva ha avuto grandi soddisfazioni perché è arrivato a giocare i quarti di finale con il Betis ed ha vinto la Supercoppa di Polonia. Quest'anno hanno cambiato molto, tenendo solo 9 giocatori della scorsa stagione e sta facendo ugualmente bene essendo primo in campionato. Hanno problemi di formazione per assenze pesanti tra cui Pululu e 4-5 titolari che non sono in lista perché ne hanno presi 5 nuovi a gennaio. Il grande punto debole loro è la difesa mentre davanti sono organizzati e attaccano con le catene esterne, oltre allo spagnolo che ha grande esperienza".