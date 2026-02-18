Poesio: "Il forte turnover di domani può mettere a rischio la vittoria viola"
Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, si è espresso così a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola per parlare della prossima partita tra Fiorentina e Jagiellonia e del discorso salvezza: "Di sicuro non è una partita proibitiva, poi i valori dei calciatori vanno sempre presi con le molle. Non è detto che se il valore di mercato dei calciatori della Jagiellonia è più basso allora sono inferiori. Domani la partita sulla carta è abbordabile. Il racconto della stagione racconta che la Fiorentina va in Polonia con un forte turnover, che mette a rischio il risultato positivo. Domani è una partita che non sarà una passeggiata, perché credo che lo Jagiellonia vorrà fare bene, perché poi deve venire a giocare a Firenze. Poi c'è il derby con il Pisa, che è una squadra data la classifica che non ha niente da perdere".
La vittoria di Lecce può aiutare la Fiorentina a correre dietro a più squadre nella corsa alla salvezza?
"Il Lecce sta trainando la Fiorentina, ma proprio per questo alza quota. Guardando il calendario la squadra che mi sembra messa peggio è la Cremonese. Il Lecce è una squadra che in casa mette in difficoltà chiunque. Nella partita contro il Cagliari, vinta dal Lecce, c'è stato forte demerito del Cagliari, ma non è facile vincere in Sardegna. È un bene che Verona e Pisa si siano staccate, ma ci sono squadre che davanti alla Fiorentina hanno fatto risultato, cosa che la Fiorentina, proprio contro queste squadre, non ha fatto".
Domani è l'ultima chiamata per Fazzini?
"Io credo che il suo ambientamento è stato complicato e poi ha avuto un infortunio. Credo sia un'ottima occasione per Ndour e Piccoli e per tutte le seconde linee, che non sono state mai ben chiare, perché la squadra ha girato molto gli interpreti".
Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati