Poesio: "Il forte turnover di domani può mettere a rischio la vittoria viola"

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, si è espresso così a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola per parlare della prossima partita tra Fiorentina e Jagiellonia e del discorso salvezza: "Di sicuro non è una partita proibitiva, poi i valori dei calciatori vanno sempre presi con le molle. Non è detto che se il valore di mercato dei calciatori della Jagiellonia è più basso allora sono inferiori. Domani la partita sulla carta è abbordabile. Il racconto della stagione racconta che la Fiorentina va in Polonia con un forte turnover, che mette a rischio il risultato positivo. Domani è una partita che non sarà una passeggiata, perché credo che lo Jagiellonia vorrà fare bene, perché poi deve venire a giocare a Firenze. Poi c'è il derby con il Pisa, che è una squadra data la classifica che non ha niente da perdere".

La vittoria di Lecce può aiutare la Fiorentina a correre dietro a più squadre nella corsa alla salvezza?

"Il Lecce sta trainando la Fiorentina, ma proprio per questo alza quota. Guardando il calendario la squadra che mi sembra messa peggio è la Cremonese. Il Lecce è una squadra che in casa mette in difficoltà chiunque. Nella partita contro il Cagliari, vinta dal Lecce, c'è stato forte demerito del Cagliari, ma non è facile vincere in Sardegna. È un bene che Verona e Pisa si siano staccate, ma ci sono squadre che davanti alla Fiorentina hanno fatto risultato, cosa che la Fiorentina, proprio contro queste squadre, non ha fatto".

Domani è l'ultima chiamata per Fazzini?

"Io credo che il suo ambientamento è stato complicato e poi ha avuto un infortunio. Credo sia un'ottima occasione per Ndour e Piccoli e per tutte le seconde linee, che non sono state mai ben chiare, perché la squadra ha girato molto gli interpreti".

