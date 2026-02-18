RFV Di Gennaro su Kean: "Non è lo stesso dell'anno scorso. Alla Fiorentina basterebbe l'80% del vecchio Moise"

vedi letture

Nel giovedì di Radio FirenzeViola, spazio ad Antonio Di Gennaro. L'ex viola, attualmente commentatore per Dazn, ha parlato così del momento della Fiorentina e di alcuni singoli: "Fagioli si sta dimostrando un giocatore da palcoscenici altissimi. A parte la gara col Cagliari, un po' sotto tono, ha messo insieme una serie di ottime prestazioni. Anche De Gea mi sembra tornato ai suoi standard, la Fiorentina adesso deve recuperare il miglior Kean, anche se credo possa bastare pure l'80% del giocatore visto l'anno scorso. A oggi è lontano dalla sua forma migliore, per via di infortuni e altro non si è mai espresso ai livelli della scorsa stagione. In generale la vittoria di Como è un segnale importante. Bisogna dare continuità ai risultati e far bene al Franchi. Il pari col Torino fa ancora male, sul 2-1 la squadra sembrava aver paura e lo si capiva anche dalle mosse di Vanoli, quelli son due punti che possono incidere alla lunga. Ma, ripeto, ci sono giocatori che stanno tornando ai loro livelli".

E sulla gara di Conference di domani, andata dei playoff contro lo Jagiellonia: "La Fiorentina ha l'organico per non snobbare la Conference, anche perché non è una competizione così difficile. A parte due-tre squadre la Fiorentina può essere considerata la migliore. Però se non ci si salva, avoglia vincere la Conference...in coppa se la può giocare liberamente con tanti cambi. Poi è ovvio la problematica mentale c'è e l'obiettivo della salvezza può compromettere anche l'impegno in Europa, anche perché poi il Lecce viaggia, le altre sembrano non arrendersi e quindi diventa tutto più difficile".

