RFV Zmuda: "Jagiellonia big della Polonia, ma viola favoriti. Freddo? Anni fa era peggio"

Władysław Zmuda, ex calciatore polacco della Cremonese e del Verona negli anni 80, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per parlare della sfida di domani in Conference League che vedrà protagoniste Jagiellonia e Fiorentina: "Seguo sempre le squadre italiane quando giocano in Coppa. Ho sempre un po' di nostalgia quando sono davanti alla TV perché mi rimangono impressi tanti bei ricordi dell’Italia. Ho avuto sfortuna quando nel 1982 mi infortunai al ginocchio e, con l'intervento, restai fuori per tanto tempo. Poi ho recuperato, ho fatto qualcosa ma non era quello che mi aspettavo. Poi feci anche una bellissima esperienza con i New York Cosmos, con Giorgio Chinaglia presidente".

Domani ci sarà la sfida tra Jagellonia e Firoentina. Cosa aspettarsi?

"Secondo me lo Jagellonia è la squadra migliore della Polonia però penso anche che la Fiorentina, nonostante il momento delicato, sia favorita. La Polonia sta riducendo il gap con i top campionati europei anche se ancora servirà tempo".

Quanto potrà incidere la temperatura di Białystok?

"Sono temperatura addirittura alte. Anni fa l'inverno arrivava anche a -12° o -15°. Sono campi preparati a queste temperature, con il riscaldamento, quindi si potrà giocare tranquillamente".

