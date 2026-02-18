RFV Giorgetti: "Condivido la scelta della Fiorentina di lasciare a casa alcuni big contro lo Jagiellonia"

Angelo Giorgetti, giornalista ospite in studio a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" ha commentato così il momento della Fiorentina. Ecco le sue dichirazioni: "Quattro anni di Conference non li augurerei a nessuna squadra che vuole crescere. La Fiorentina ha lasciato alcuni big e ha fatto una scelta sensata perché poi ci sarà un filotto di partite che hanno la priorità, ma quest'anno è l'edizione più facile per vincere la Conference perché non ci sono delle squadre forti. La scelta di lasciare a casa Dodò, Kean, De Gea e Solomon la capisco da una parte e dall'altra parte mi auguro che la Fiorentina possa fare una partita dignitosa per poterci giocare poi fra otto giorni un ritorno per passare agli ottavi di finale. Posso capire questa scelta e posso pensare che le secondo e terze linee se la possono giocare in modo dignitoso contro lo Jagiellonia"

Secondo lei che Fiorentina schiererà Vanoli?

"In porta Lezzerini poi Fortini Comuzzo Ranieri e Gosens, poi sono indeciso fra Fagioli e Ndour ma credo partirà Ndour poi a destra Harrison, Mandragora Fabbian e Fazzini e poi centroavanti Piccoli, penso possa essere questa la formazione. Spero nella difesa a quattro perché ha aiutato la Fiorentina a risalire e vediamo i duelli cosa proporranno. Sono curioso di rivedere Comuzzo giocare, abbiamo visto Pongracic fare una grande partita a Como. La vittoria del Lecce ha riportato ancora qualche brivido e ora visto che ci avviamo verso questo filotto di partite che comincia con il Pisa, la Fiorentina deve essere al massimo delle sue condizioni per quanto riguarda gli effettivi che possono fare la differenza e questi effettivi sono restati a casa e al 95% questa scelta la capisco".

Cosa ne pensa delle questioni simulazioni?

"La Fiorentina a Como ha dimostrato forse un po' di malizia poi per quanto riguarda le simulazioni il protocollo del var è ridicolo. Ci dovrebbe essere una riunione di urgenza nelle prossime settimane per cambiare il protocollo var anche in vista del mondiale. I giocatori appena si sentono sfiorati visto che ora c'è il var ne approfittano, siamo di fronte a qualcosa che dovrebbe essere fermato perché è brutto da vedere".