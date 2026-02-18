RFV Marianella sullo Jagiellonia: "La vera insidia non è il freddo, ma il campo"

vedi letture

Massimo Marianella, telecronista della partita di Conference League tra Jagiellonia e Fiorentina, è intervenuto in diretta da Bialystok in compagnia del nostro inviato, Andrea Giannattasio, su Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando della partita di domani: "Le scelte di questa sera sono orientate al Pisa, ma credo si pssa fare bene in entrambe le competizioni facendo scelte che possano portare alla vittoria in entrambe la competizioni. Io credo che se la Fiorentina riuscirà, in una situazione di autoemergenza in cui si è messa, a sfangarla contro lo Jagiellonia, sarà più semplice in seguito. Per lo Jagiellonia è una partita importante contro la Fiorentina, anche se la più importante è stata quella contro il Betis nei quarti di Conference dello scorso anno".

"Io più che il freddo credo che l'insidia sia il campo, perché ci sono molte buche ed è molto secco e duro. Un camppo di patate. Può essere un problema. Loro sono primi in cassifica e sanno dove vogliono arrivare in Europa, ovvero il più lontano possibile, cosa che credo anche la Fiorentina voglia fare. La Fiorentina ha il dovere di interpretare questa partita non con tutti i titolari, perchè non ci sono, ma con la testa concentrata sulla vittoria, perché io dà ottimista, penso che passato lo scoglio Jagiellonia, si possa risolvere la situazione salvezza in campionato per poi concentrasri sulla Conference. Mi aspetto una Fiorentina con orgoglio, perché credo che possa fare una partita degna della maglia che veste".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola