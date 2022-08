MILAN A RFV, Metterei Quarta su Kvaratskhelia

Luigi Milan, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto in esclusiva a Radio Firenzeviola ed ha parlato, in virtù anche della sua esperienza, della Conference League a cui parteciperà la squadra viola.

Che effetto le fa questa Fiorentina che è tornata in Europa?

"La Fiorentina mi è sembrata nettamente superiore al Twente. I gironi sembrano fattibili, ma il difficile verrà dopo. Anche se il ritorno è terminato 0-0, il campo ha dimostrato che i viola hanno saputo soffrire e che gli olandesi sono stati inferiori".

Sul girone: "Penso che le altre componenti del girone debbano avere paura. La Fiorentina deve essere considerata la migliore del girone, perchè in Europa abbiamo sempre fatto bene".

Cosa manca a questa squadra per lei?

"Barak è un bel giocatore, è forte. Ha degli inserimenti che gli permettono di segnare anche tanti gol. La squadra mi sembra competitiva, anche se c'è ancora questa difficoltà a fare gol. Jovic l'ho visto disinteressato, mentre Cabral è generoso e forte di testa, pur non avendo grandi qualità".

Sulle tante rotazioni di Italiano: "Italiano valuta via via chi è più in forma e poi di conseguenza sceglierà chi mettere in campo".

Quarta terzino lo vedrebbe bene?

"Quarta è più difensore di Venuti, metterei lui su Kvaratskhelia, che sta impressionando da quanto è forte".

Cosa farà la Fiorentina in Conference?

"Dico che farà bene, perchè la squadra mi sembra abbastanza dotata. Se la può vincere? Bisogna vedere chi si incontra nel percorso, il girone è abbordabile ma le difficoltà arrivano dopo".