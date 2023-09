MIANI A RFV, Kayode? Importante non pensare sia Dodo

FirenzeViola.it

Luciano Miani a Radio Firenze Viola

Luciano Miani, ex viola che fu inserito a Firenze dopo l'infortunio di Antognoni, ha parlato così a 'Viola Amore Mio' su Radio Firenzeviola: "Senza fare paragoni con me e con Antognoni, Kayode è un giocatore valido e potrà sfruttare la sua occasione con un allenatore che sa evidenziare le doti di questo ragazzo. Sicuramente aumentano le responsabilità ma chi decide di fare il calciatore lo fa per queste occasioni. Non ci deve pensare ma è normale che sia così, poi dipende dalla personalità del ragazzo. Le pressioni ci sono sempre e ci saranno: tocca alla squadra, all'allenatore ma soprattutto a lui affrontarle. Una cosa che mi ricordo benissimo con Picchio De Sisti fu che non mi misi sullo stesso piano di Antognoni: era la numero 10 che pesava, non il ruolo. Poi a me andò bene ma non bisogna pensare che sia la stessa cosa".

