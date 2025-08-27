RFV Merlo su Nicolussi Caviglia: "Sarebbe un acquisto mirato e libererebbe Fagioli"

Claudio Merlo, storico centrocampista della Fiorentina, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo da una valutazione sul possibile acquisto di Nicolussi Caviglia: "Io penso che farebbe un salto di qualità perché è un buon giocatore che può essere schierato davanti alla difesa liberando così Fagioli che potrebbe tornare nel suo ruolo naturale. Sarebbe un buon acquisto per la Fiorentina, un acquisto mirato. Io lo vedrei bene con Fagioli e Mandragora. Fagioli è uno che può determinare e non deve giocare troppo indietro, lo può fare ma Nicolussi Caviglia sarebbe più adatto in quel ruolo".

Sohm?

"Penso sia un acquisto positivo. Può giocare lui o Mandragora. Mi sembra che la proprietà stia andando bene. Abbiamo fatto buoni acquisti, compreso Piccoli che è un buonissimo giocatore. Abbiamo tante riserve che possono anche essere titolari. Possiamo toglierci delle soddisfazioni".

Il fatto che Nicolussi Caviglia possa arrivare da una squadra retrocessa significherebbe qualcosa?

"Ha fatto un grande campionato al Venezia l'anno scorso, bisogna vedere con chi giochi accanto la retrocessione non arriva per un giocatore solo. Se i tifosi pensano che la Fiorentina con lui prenderebbe un giocatore di B, si sbagliano di grosso".

