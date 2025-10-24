RFV Merlo su Gud: "Deve avere un ruolo centrale nel gioco della Fiorentina"

Claudio Merlo, campione d'Italia nella stagione 1968/69 con la maglia della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" di Fagioli, Ndour e Fortini: "Fagioli se sta bene fa la differenza, perché ha un bel lancio e ottime doti tecniche. Spero lo faccia giocare anche domenica, perché è importante per la Fiorentina un centrocampista con i piedi buoni. Forse cambierà anche i centrocampisti titolari, perché i centrocampisti che hanno giocato ieri, hanno fatto bene".

Ndour può diventare un titolare?

"Secondo me sì, ha un ottimo fisico, tutti ne parlano bene e dato che lo abbiamo noi lo utilizzerei più spesso".



Per Gudmundsson il gol di ieri può essere la svolta?

"Sì, può essere, è un giocatore fondamentale per la Fiorentina, deve avere un ruolo centrale nel gioco della squadra, così potremmo rivedere il Gudmundsson di Genova".

Cosa pensa delle parole di Dzeko a Pioli nel post partita?

"Sì può giocare in tutti i modi. Dzeko è bravo a far salire la squadra e a giocare la palla. Secondo me, può giocare anche con Kean, perché può benissimo spizzare palloni per Kean e lanciarlo in porta. Kean è un attaccante fortissimo che può giocare con chiunque sia con Gud che con Dzeko. Poi volevo fare i miei complimenti a Fortini, che ha giocato molto bene, lo riproporrei a Bologna. I giocatori giovani e forti devono giocare, dobbiamo avere il coraggio di farlo giocare".

Chi tipo di partita deve fare la Fiorentina a Bologna?

"Il Bologna è una buona squadra, che gioca molto bene. Davanti sono molto forti, però a volte in difesa fanno degli errori. Quindi secondo me dovremmo essere compatti in difesa e centrocampo per poi sfruttare le ripartenze".

