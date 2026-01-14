Ufficiale

Fiorentina, Fabio Paratici nuovo ds viola a partire dal 4 febbraio

Oggi alle 14:35Copertina
di Redazione FV

Ci siamo, la notizia era nell'aria da diverse settimane e ora è anche ufficiale. Fabio Paratici dal 4 febbraio sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Non dunque direttore dell'area tecnica come si pensava ma nuovo vero e proprio ds. Questo il comunicato ufficiale del club viola in merito: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina".