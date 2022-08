MEOZZI A RFV, Barak colpo ok. Ma l'unico neo...

Per parlare delle principali vicende d'attualità di casa Fiorentina, dal playoff di ritorno di Conference League in programma domani sera a Enschede fino alle prossime mosse di mercato dei viola, ai microfoni di Radio Firenze Viola ha preso la parola l'agente e intermediario di mercato Giulio Meozzi. Ecco le sue parole: "La Fiorentina è una buona squadra ma deve aumentare i suoi profitti per provare a spendere più soldi, visto che la disponibilità economica del suo presidente è ingente".

Che sensazioni respira a poche ore dalla sfida con il Twente?

"A Empoli la Fiorentina non mi è piaciuta ma penso che la testa della squadra fosse tutta proiettata alla sfida in Olanda e questo, per certi aspetti, può essere positivo. Per me la formazione di Italiano ci arriverà a mille, anche perché gli olandesi non mi sembrano uno squadrone onestamente".

Che pensa di Barak?

"Mi sembra un ottimo giocatore, penso possa essere utile alla formazione di Italiano. L'unico neo legato all'operazione del ceco è che adesso la Fiorentina su sei centrocampisti ha quattro giocatori mancini e un destro. E se uno dei due destri si fa male? Ne rimane solo uno ed è un problema..."