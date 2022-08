MELANI A RFV, Prenderei un difensore in più

Renzo Melani, ex dirigente e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola: "La Fiorentina farebbe bene ad aggiungere un difensore alla rosa. Il tempo per aggiungere un buon calciatore alla difesa di Italiano c'è".

Come ha visto la Fiorentina contro la Cremonese?

"La Fiorentina con la Cremonese mi è piaciuta. Dopo l'espulsione ha però abbassato i ritmi ed ha rischiato di perdere. L'attacco mi ha convinto: Sottil e Jovic mi sono piaciuti. Si sente la mancanza di Castro e mi piacerebbe Barak. Mi ha sorpreso Milenkovic, la viola rinnovandolo ha fatto molto bene".

Chi vede come primo portiere?

"Decidere fra i due è difficile. Gollini all'Atalanta ha fatto molto bene, poi è sempre il campo a decidere. L'errore di Gollini non l'ho capito, non capisco perché non sia stato messo un uomo sul palo. Io l'ho sempre fatto mettere. Non capisco poi il gioco dal basso. Tutti gli allenatori si sono adeguati a questa moda perché non volevano sembrare arretrati".

Gollini dopo la Cremonese potrebbe risentirne?

"Un professionista come lui deve superare queste cose. Se stasera giocherà Terracciano non dovrà preoccuparsi, avrà l'occasione di rifarsi".

Amrabat in regia la convince?

"Penso che abbia giocato bene ma che si possa fare meglio prendendo un giocatore migliore a centrocampo".