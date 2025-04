RFV Matteo Roggi su Kean: "La clausola a 52 milioni equivale a un contratto in scadenza"

Il noto procuratore calcistico Matteo Roggi, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro". Questo il suo parere sulla situazione di Moise Kean: "C'è una clausola da 52 milioni. Non resta che attendere. Sotto il profilo economico non credo che Commisso possa avere problemi nel convincere Kean. Poi i calciatori devono cercare di raccogliere tanto dal punto di vista economico ma anche professionale. Kean dovrà pensare anche a cosa ha trovato qui a Firenze e di come questa piazza sia stata fondamentale per rilanciarlo. Certo, faccio un esempio, se dovesse arrivare un Real Madrid queste considerazioni vanno in secondo piano. La clausola lo pone di fatto a scadenza di contratto. Con le cifre che girano, 52 milioni per un giocatore come lui è pochissimo, soprattutto per alcune squadre di Premier che pagano quelle cifre per i magazzinieri.

Fossi l'agente di Kean aspetterei il periodo della clausola, o addirittura proverei ad accordarmi con qualche altra squadra, senza togliere niente alla Fiorentina. E se penso alla Fiorentina, in questo momento è difficile trattare con lui. Non hai materiale, armi da mettere in campo per garantirgli un futuro importante qui a Firenze. Ci son tanti ragionamenti da fare, perché poi mi viene in mente il caso di Belotti, su cui Cairo mise una clausola da 100 milioni. In quel caso sia il calciatore che il Torino rimasero intrappolati da quella valutazione. Bisogna ricordarsi che Kean per adesso ha fatto bene solo a Firenze".