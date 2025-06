RFV Massimo Orlando: "Nuovi giocatori attratti da Pioli. La Fiorentina ora ha le idee chiare"

Massimo Orlando, ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola, ha parlato di questo inizio mercato nel corso di Palla al Centro: "Le mosse di questo inizio estate fanno vedere che la Fiorentina vuole rinforzarsi e sono segnali molto importanti. Gudmundsson tutti abbiamo qualche perplessità per il rendimento e per il suo carattere. Credo però che, libero di testa, possa fare la differenza. Mi auguro che il prossimo campionato sia il suo campionato. Una bella notizia insieme a quella dell'acquisto di Fazzini. Vedo una Fiorentina con le idee chiare e questo è molto importante".

"Quando tu hai un allenatore che ha vinto il campionato, che ultimamente ha allenato grandi club, è normale. è un ragazzo estremamente intelligente, bravissimo nella gestione dei giocatori ed è un tecnico che studia molto. Poi ha un curriculum importante e i giocatori sono attratti quando vengono accostati a una Fiorentina con questo tipo di tecnico. La mossa di andare a prenderlo subito dopo l'addio di Palladino sia stata molto indicativa del fatto che la società vuole far bene. Pioli, al di là dell'amore per la Fiorentina, immagino abbia avuto anche delle garanzie. Non viene a Firenze solo perché ci vive bene. Ha vinto uno scudetto impronosticabile col Milan e giocato una semifinale di Champions. A noi interessa poco dove è stato negli ultimi anni, a noi interessa che venga qui con la testa giusta. Sono contentissimo che sia di nuovo l'allenatore della Fiorentina".

