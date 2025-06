RFV Marcolin elogia la scelta di Pioli: "La Fiorentina ha un allenatore più forte di prima"

vedi letture

Dario Marcolin, ex calciatore oggi opinionista, durante "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola si è espresso in merito alle principali notizie di mercato che riguardano la Fiorentina: "Gudmundsson deve ancora far vedere il proprio valore, quest'anno ha patito molti infortuni e con Kean si è visto poco, ma condivido l'idea del club di puntarci ancora. È uno di quei giocatori su cui si fa bene a scommettere, aver ottenuto questo "sconto" dal Genoa è qualcosa di ancora di più".

Pioli torna a Firenze. Che scelta è?

"Non è il Pioli che si è già visto a Firenze, ha vinto lo scudetto e ora ha anche esperienza internazionale. Per l'obiettivo dell'Europa ci vuole un allenatore così: è vero che i tecnici di ritorno non sono mai qualcosa di invitante, ma il Pioli di oggi ha nel suo bagaglio molte cose in più di prima. Oggi la Fiorentina ha un allenatore più forte di prima".

Bernabè del Parma, cercato dai viola, potrebbe essere il colpo giusto a centrocampo?

"L'obiettivo della Fiorentina, in questo momento, è un play davanti alla difesa. Oggi manca quello che organizza, il Pizarro della situazione. Quel giocatore lì Pioli l'ha sempre avuto, e quel calciatore servirebbe".