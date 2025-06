Fazzini: "Tifo Fiorentina fin da bambino, è un'emozione speciale"

Jacopo Fazzini ha rilasciato le sue prime parole da giocatore viola al sito ufficiale della Fiorentina: "Ho visto questo centro sportivo per la prima volta e non vedo l'ora di iniziare".

Quanto conta da toscano indossare la maglia della Fiorentina? "Tifo viola da quando sono piccolo, così come la mia famiglia, per me è un'emozione speciale".

Quali obiettivi ti poni? "Vorrei innanzi tutto arrivare più lontano possibile in campionato, in Coppa e in Conference mentre agli obiettivi personali non ho ancora realizzato".

In Nazionale hai parlato con Ndour ed altri viola? "Sì ho parlato con Cher e sia lui che tutti mi hanno parlato benissimo della Fiorentina, convinto dal prio giorno ed ora ancora di più"