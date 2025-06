RFV Di Gennaro: "Ho parlato con Fazzini, non vede l'ora di venire a Firenze"

vedi letture

Antonio Di Gennaro, ex calciatore della Fiorentina e attuale commentatore per RaiSport, è intervenuto nella mattinata di Radio FirenzeViola: "Gudmundsson ha reso al 50%, però è un giocatore molto importante. Viene da una situazione personale particolare, mi auguro ci sia stato un confronto fra società e giocatore e che si possa ripartire. Adesso lui deve prendersi la scena, anche perché sulle spalle ha un numero importante. Son convinto però che sta nascendo una Fiorentina di qualità: la conferma di Gud, l'arrivo di Dzeko e Fazzini, un difensore mancino di qualità come Viti, tanti giocatori dai piedi buoni. Ora Pioli dovrà mettere insieme tutti i pezzi, sono sicuro che sia l'uomo giusto".

Così invece Di Gennaro, che ha seguito per la Rai l'avventura dell'Under21 Italiana agli Europei di categoria in Slovacchia, su Jacopo Fazzini, nel gruppo degli azzurrini di Nunziata e nuovo acquisto della Fiorentina: "A me è sempre piaciuto. Ci ho parlato nel viaggio di ritorno dalla Slovacchia, abbiamo parlato anche della sua gioventù a Viareggio e io ho ricordato la mia. Lui viene a Firenze con grandissimo entusiasmo, sapendo della pressione che ci sarà a Firenze. Tecnicamente può fare la mezzala, poi fa gol e si inserisce. A livello tecnico non gli manca davvero niente. Lì in mezzo al campo c'è qualità, con lui, Fagioli e Mandragora su cui mi sono dovuto ricredere. Manca un po' di fisicità? Forse sì, ma i calciatori che abbinano qualità ad atletismo costano tanto, penso a Kephren Thuram e Koné o Anguissa. Mi ricordo però il centrocampo della Fiorentina di Montella, Aquilani, Pizarro, Borja Valero, poca fisicità ma la palla ce l'avevano sempre loro".