RFV Kean in Arabia? Cinquini: "Lasciamo stare i 'tradimenti'. Sarebbe un passo importante per la sua vita"

Oreste Cinquini, ex direttore sportivo della Fiorentina, in diretta su Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" ha parlato delle principali tematiche che riguardano la futura squadra di Stefano Pioli: "Intanto si riparte da un tecnico di grande capacità professionale, con serietà eccezionale. Pioli è un allenatore importante e giornalmente i dirigenti si confronteranno con lui. Buono poi l'innesto di Dzeko, mentre Gudmundsson potrebbe esplodere come fatto a Genova".

Che ne pensa del possibile passaggio di Kean in Arabia?

"Quando si parla di contratti triennali con 15 milioni d'ingaggio a stagione, ditemi voi umanamente di cosa si può parlare? Kean può fare un passo importante anche per il futuro della sua vita, quindi lasciamo perdere discorsi tipo tradimenti o cose del genere. Certo, se resta la Fiorentina non avrà problemi".

