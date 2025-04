RFV Massimo Orlando: "Fagioli ha già pagato, deve pensare solo al calcio adesso"

Massimo Orlando, ex calciatore viola è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina e del caso scommesse: "Fagioli ha già pagato, va lasciato in pace adesso, il ragazzo ha detto le cose giuste. Spero che abbia capito la lezione. Il calciatore deve pensare solo al calcio e sinceramente fare uscire adesso i dettagli del caso non lo comprendo proprio. Alla mia epoca con Rui Costa, Batistuta e Baiano giocavamo sempre a carte per passare il tempo,era un modo per fare gruppo".

Molti giovani hanno queste problematiche, che ne pensa?

"Molti giovani sono coinvolti, quando diventa una malattia c'è bisogno di informare la famiglia perché si rischia di rovinare la vita a un giovane".

Fagioli ha pagato questa situazione nelle ultime 2 partite?

"Parlando con chi gli sta vicino sappiamo che non rischia quasi nulla, 250 euro di multa al massimo. Le parole hanno un peso e sentirsi dire certe cose sul proprio conto non è bello, ha sbagliato ha pagato e adesso deve essere libero".

Che ne pensa della sfida che hanno giocato i viola con il Parma?

"Penso che quando la Fiorentina deve fare la partita non ci riesce perché non c'è un grande gioco, Palladino ha tolto Gudmundsson perché non ha voluto rischiare, io avrei tolto un centrocampista per mettere Zaniolo, quando attacchi in tanti poi anche gli avversari vanno in difficoltà. In qualche partita gradirei più coraggio da parte dell'allenatore".

Secondo lei quale può essere l'obbiettivo dei viola? "Questi 2 punti in più contro il Parma facevano comodo, bisogna puntare all'Europa League, adesso non fare risultato a Cagliari potrebbe rappresentare un dramma perché rischieresti di rimanere fuori da tutto. In Conference mi stupirei se i viola uscissero, in semifinale contro il Betis sarà una battaglia, la squadra è molto valida quindi è già una mezza finale. Con il Chelsea in una partita secca può succedere tutto".