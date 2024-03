MASINI A RFV, L'abbraccio del tifo per Joe non mi stupisce

FirenzeViola.it

Marco Masini a Radio FirenzeViola

Tra i tanti volti noti che hanno reso omaggio oggi a Joe Barone, nella giornata della camera ardente al Viola Park per il dirigente della Fiorentina, anche un tifoso viola doc come Marco Masini, che ha parlato così a Radio FirenzeViola delle emozioni vissute: "Oggi è stata una giornata strana. Io e Carlo Conti abbiamo partecipato all'inaugurazione del Viola Park. Ritornarci in questa situazione è stato assurdo. Siamo stati trasportati in questa realtà totalmente diversa da quella che avevamo visto qualche mese fa. Per questo ci siamo commossi e sentiti molto vicini a quello che era il sentimento generale. L'abbraccio di Firenze, le migliaia di persone che c'erano oggi, tutto questo non mi stupisce, conosco questa città. Mentre Commisso l'ho visto molto commosso. Ho avvertito la sensazione che Joe Barone fosse uno di famiglia per lui. Alla fine la cultura che hanno portato qui è anche quella dei businessmen ma anche quasi dell'azienda a conduzione familiare".

E sul rapporto, alle volte conflittuale, tra Barone e la tifoseria, Masini ha risposto: "Sono orgoglioso di essere fiorentino anche per questo. Il fiorentino, all'interno di una storia d'amore, ci mette tutto questo. L'amore è anche presa di giro, ironia, arrabbiature e tutto. Questa è Firenze, una città che non ama con superficialità ma lo fa totalmente, con passione, una città che non si tiene dentro niente. Ed è bello così".