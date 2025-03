RFV Marianella: "Sono fiducioso, la qualità viola farà la differenza. Ecco cosa penso su Palladino"

vedi letture

Il noto giornalista e telecronista Sky Massimo Marianella è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Colpi d'ala" per parlare dell'attualità viola: "Sono fiducioso perché è la qualità a fare la differenza. Domani verrò a vederla perché penso sarà una bella gara viola".

Impossibile avere la mente altrove di fronte ad una partita così importante?

"Anche in altre partite non doveva esserci possibilità per questo ti dico che annata strana ma sono ottimista per questa partita perché non c'è un domani per la Conference e per la stagione e credo che lo abbiano capito allenatore e squadra. Poi che sia successo qualcosa si capisce dalle parole di Beltran e Pongracic"

Metterebbe Beltran o Gudmundsson?

"Io andrei con Gudmundsson perché non credo venga cambiato lo schema ma ha cambiato fin troppo e non credo lo cambi domani. Una squadra se ha la possiiblità di cambiare in corsa d'opera anche per l'avversario sia un vantaggio ma se cambi spesso non trovi un'identità. Con il 3-5-2 risolvi tanti problemi perché hai capito che non puoi giocare a due a centrocampo, valorizzi gli esterni chiedendo scusa a Dodo, trovi spazi per un centrale in più come Comuzzo anche se ora è un filino giù e regali a Gudmundsson la sua posizione senza intaccare nulla. Mettere Beltran che fa del sacrificio l'arma migliore che messaggio dai? Che hai un uomo in più per chiudere gli spazi ma domani devi andare a vincere. Io mi aspetto tre gol viola domani con in porta De gea che è il portiere migliore in Europa. Perché non mi fido di loro, un gol lo puoi prendere perciò ne farei il più possiibile. Mettere un attaccante in più? Io più che Beltran metterei Zaniolo".

Fatto bene la società a blindare Palladino almeno di facciata?

"Non lo so e non so se è vero, nel calcio ci sono bugie bianche. Ma io resto positivo che giovedì andrà bene ma se dovesse esserci una doppia delusione io fatico a pensare che si resti così. Io non prenderei un traghettatore ma uno al quale vuoi mettere in mano la Fiorentina nel futuro, se fosse già libero; se invece hai in mente un nome non libero allora sì al traghettatore. Ma non voglio pensarci, io resto positivo, ripeto, ma con due risultati negativi metteresti un punto negativo sulla stagione anche perché saresti fuori agli ottavi dopo due finali, sei fuori dalla Coppa Italia, e non credo dunque che non accada nulla".